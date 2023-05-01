Нужно ли отключать телефон на ночь во время зарядки: все "за" и "против"

Нужно ли отключать смартфон на ночь во время зарядки?

Многие из нас заряжают смартфон ночью, но каждый делает это по-разному.

По мнению специалистов, во время подключения телефона к сети его лучше выключать, хотя не все они сходятся в этом мнении.

Эксперты говорят, что расход батареи происходит даже во время режима ожидания, так как фоновые приложения продолжают работать. Также на разряд влияют Wi-Fi и Bluetooth. Таким образом, ваш телефон будет на протяжении ночи получать "дозаряд", что отразится в конечном итоге на его аккумуляторе.

Еще один аргумент — отключение телефона даст ему возможность "отдохнуть", так как процессор вашего устройства на протяжении всей ночи не будет нагреваться.

Не секретом для многих был и тот факт, что выключенным телефон быстрее заряжается, хоть ночью это не является необходимым.

В любом случае, каждый пользователь должен для себя выбрать более удобный вариант и решить — отключать гаджет на ночь или нет. Не стоит забывать, что при выключенном смартфоне вы останетесь без связи и родные к вам не дозвонятся.

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