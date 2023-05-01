Не только соцсети: топ-15 популярных приложений, которые "воруют" заряд мобильного телефона

Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp… Неполный перечень главных виновников разряженного смартфона

Мобильный телефон может разряжаться по разным причинам, и неважно, используете ли вы iPhone или платформу Android. В обоих случаях верно, что заряд батареи снижается из-за популярных приложений, установленных на вашем смартфоне.

В числе программ, которые больше всего разряжают телефон, оказалось 15 наименований. Рейтинг составили эксперты ресурса uswitch.com.

Так, именно приложения активно потребляют энергию аккумулятора гаджета. К примеру, WhatsApp нужен доступ к вашим фотографиям, чтобы поделиться ими в групповом чате, а Uber проверяет ваше местоположение, чтобы быстро вызвать такси. Все эти опции программ требуют энергии, тем самым снижая процент заряда.

Проще говоря, все, что вы делаете на своем смартфоне, разряжает аккумулятор, начиная от звонков и сообщений и заканчивая просмотром видео и выходом в интернет. Большая часть из перечисленного невозможна без приложений Google, Instagram и YouTube, которые также оказались в топ-15 "пожирателей" батареи.

Если вы хотите, чтобы ваше устройство оставалось заряженным дольше, то рекомендуется закрывать приложения, когда вы их не используете. Также вы можете переключиться в режим низкого энергопотребления.

Какие приложения разряжают мобильный телефон: список 15 популярных

Приложения - пожиратели заряда. Данные: uswitch.com

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