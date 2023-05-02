Три причины не заряжать телефон, даже если он разряжен: никогда не допускайте этих ошибок

Не допускайте этих ошибок при зарядке телефона, если хотите продлить жизнь своему телефону

Аккумулятор телефона в некоторых случаях может полностью разрядиться. Однако перед подключением мобильного телефона к розетке необходимо принять определенные меры предосторожности, чтобы продлить срок службы его аккумулятора.

Чтобы батарея вашего телефона работала дольше, важно избегать определенных ошибок и жестов. Бывают ситуации, когда аккумулятор телефона не следует заряжать, пишет santeplus.

Когда нельзя включать разряженный телефон

Когда телефон подвергается воздействию экстремальных температур

Когда смартфон подвергается воздействию экстремальных температур, настоятельно рекомендуется не заряжать его. Это может значительно сократить срок службы его батареи, а в некоторых случаях и нарушить его работу. После сильного пребывания на солнце дайте ему остыть в течение нескольких минут перед зарядкой.

Когда телефон перегревается

Мобильный телефон часто нагревается, когда его батарея перегружена. Это может быть связано с более частым использованием некоторых энергоемких приложений. Если ваше устройство перегревается, этот знак должен удерживать вас от зарядки. Лучше подождать несколько минут, прежде чем подключить телефон.

Когда зарядное устройство для телефона не подходит

Если зарядное устройство для телефона не оригинальное, ваше устройство может легко нагреться. Вместо того чтобы использовать дешевую модель, лучше выбрать совместимое зарядное устройство, чтобы не повредить аккумулятор и не вызвать перегрев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три функции можно отключить, чтобы телефон медленнее терял заряд аккумулятора. И не забудьте проверить список самых популярных ошибок во время зарядки смартфона — возможно, вы до сих пор делаете что-то из этого списка.