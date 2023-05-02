Добавляет несколько часов заряда: как правильно настроить яркость экрана на Android и iOS

Использование автоматической коррекции яркости экрана может позволить продлить время работы батареи

Пользователи смартфонов ищут возможность ускорить их зарядку или сэкономить уже имеющийся заряд. Одним из основных факторов, влияющих на уровень заряда батареи является яркость экрана.

Вы можете вручную установить уровень яркости телефона в соответствии со своими предпочтениями или установить его в режим автоматической яркости, когда яркость экрана телефона автоматически регулируется в соответствии с окружающим освещением. Reliancedigital утверждает, что это значительно экономит время работы батареи. В частности, с функцией автоматической яркости можно увеличить время автономной работы примерно на 2–2,5 часа.

Настройка яркости на Android

Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть панель быстрого доступа. Проведите пальцем или перетащите ползунок яркости, чтобы вручную настроить уровень яркости или выбрать опцию автоматической настройки.

Все параметры можно найти в "Настройках". Там также можно откорректировать время ожидания отключения экрана или спящего режима, который автоматически блокирует экран после установленного периода бездействия. Это позволит сэкономить энергию.

Настройка яркости на iPhone

Для продления срока службы аккумулятора Apple рекомендуется уменьшить экран или включить автоматическую яркость.

Для затемнения откройте Центр управления и перетащите ползунок Яркость вниз.

Автоматическая яркость подстраивает экран к условиям освещения. Для активации перейдите в Настройки > Доступность. Коснитесь "Размер дисплея и текста", затем включите "Автоматическая яркость".

Другим действенным способом сбережения батареи считается подключение к Wi‑Fi. Считается, что это более экономно, чем использовать мобильный интернет.

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