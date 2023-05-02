Из-за чего телефон работает слишком медленно: шесть частых причин

Мало памяти и много приложений – вот несколько возможных виновников вашего гаджета-"тормоза"

Многие пользователи сталкиваются с проблемой медленной работы мобильного телефона. Долго открываются или "подвисают" программы, смартфон не сразу включается и глючит, экран не подает признаков жизни… Все это усложняет использование гаджета.

Чтобы решить проблему с медленным смартфоном, стоит как минимум найти причину. Эксперты выделяют шесть самых распространенных, пишет Readerʼs Digest.

Причины медленной работы телефона

Мало места

Загрузка и хранение слишком большого количества фотографий, видео, музыки на вашем смартфоне может занять память телефона и перегрузить его процессор. Поэтому освободите гаджет от ненужных файлов, переместив их на сторонний носитель или удалив.

Плохое соединение Wi-Fi

Стоит проверить уровень сигнала сети, если телефон стал работать медленно. Телефон может зависать из-за слабого Wi-Fi при попытке обновить приложения и веб-страницы.

Операционная система устарела

Посмотрите статистику обновления операционной системы, там есть данные об исправлениях проблем или ошибок, которые могут замедлять работу вашего телефона. Своевременное обновление операционной системы ускорит все процессы на смартфоне. Поэтому не откладывайте это и реагируйте на оповещения устройства.

Кэш или оперативная память заполнены

Чем больше вы используете свое устройство, тем больше фрагментов данных сохраняется в кэше и оперативной памяти вашего телефона из приложений и просмотра веб-страниц. Огромные объемы данных могут "забить" память и слишком нагружать процессор. Поэтому проведите соответствующую очистку.

Слишком много приложений

Не храните на устройстве программы, которыми не пользуются, ведь они занимают место и могут замедлить работу гаджета. Кроме того, можете закрыть все приложения, работающие в фоновом режиме, чтобы сэкономить заряд батареи и использовать меньше трафика.

Батарея телефона устарела

На некоторых смартфонах, таких как iPhone, в медленной работе устройства может быть виноват стареющий аккумулятор. Старые батареи заставляют операционную систему снижать производительность и скорость обработки. Стоит проконсультироваться со специалистами и, если потребуется, заменить аккумулятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как продлить автономное время работы мобильного телефона. Если отключить некоторые функции, батарея будет дольше сохранять заряд.