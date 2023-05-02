Какие функции нужно отключить на телефоне, чтобы не разряжалась батарея: простой лайфхак

Батарея будет разряжаться медленнее, стоит лишь внести пару коррективов в настройки

Мобильный телефон может разряжаться слишком быстро. Однако есть несколько простых способов сохранить драгоценные проценты заряда. Не все функции на гаджете должны работать круглосуточно и пожирать батарею, как и популярные приложения.

Если нужно, чтобы телефон не садился слишком быстро, воспользуйтесь одним лайфхаком. Его суть в деактивации определенных опций, передает pcmag.com.

Отключение определения местоположения и беспроводных служб увеличит автономное время работы смартфона. Даже когда вы не пользуетесь телефоном, с него отправляются всевозможные сигналы, которые в конечном итоге могут разрядить аккумулятор. Если вам нужна максимальная мощность батареи, то несколько серверных служб вы можете отключить. Это хорошая альтернатива режиму полного энергосбережения.

Wi-Fi, Bluetooth и мобильные данные заметно расходуют энергию аккумулятора. Простой способ сэкономить заряд батареи: активировать режим "В самолете", это мгновенно отключит гаджет от всех этих услуг и сэкономит немного энергии.

Службы GPS удобны, но сильно разряжают устройство. Вы можете полностью отключить службы определения местоположения через "Настройки" > "Местоположение". Однако это может нарушить работу ряда приложений. Вместо этого лучше настроить "Разрешения для приложений", чтобы отозвать доступ только к определенным программам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли отключать мобильный телефон на ночь, если вы ставите его на зарядку. А еще мы писали, какое простое правило продлит срок службы батареи смартфона.