Опасная привычка убьет ваш ноутбук и компьютер: многие об этом не задумываются

Следить за температурой устройства очень важно, и вот почему

Многие из нас любят закутаться в плед, разместить сверху ноутбук и провести пару-тройку часов в соцсетях или за просмотром фильма. Безобидное занятие, на первый взгляд, опасно для ПК, так как чревато перегревом.

Привычка перегревать ноутбук или компьютер очень вредна. Ни в коему случае не игнорируйте проблем с перегревом ПК, передает pcmag.com.

Тепло — смертельный враг вашего компьютера. Если прибор становится слишком горячим, процессор может замедлиться, чтобы поддерживать разумную температуру, или даже полностью отключиться. Работа при высоких температурах в течение длительного времени чревата сокращением срока службы вашего процессора, вентиляторов и аккумулятора, как минимум компьютер станет работать громче или даже шипеть.

Если вы используете настольный компьютер, то соблюдайте простые условия: через корпус всегда должен поступать достаточный поток воздуха, вентиляция должна работать исправно. Держите ПК подальше от тесных шкафов и других мест, которые улавливают тепло.

С ноутбуками дело обстоит иначе. Благодаря портативности могут возникнуть вредные привычки, к примеру, класть ноутбук на одеяло. Это блокирует поток воздуха, если одеяло закрывает вентиляционные отверстия.

По возможности размещайте ноутбук на плоской поверхности (резиновые ножки обычно приподнимают устройство над столом). Как минимум, убедитесь, что на ваших коленях нет одеяла или пледа, которые могли бы перекрыть поток воздуха.

Несколько важных правил относятся и к ноутбукам, и к компьютерам. Ни в коем случае не оставляйте устройства в жарких местах (например, в машине в жаркий летний день). Периодически очищайте гаджеты от пыли. Старайтесь следить за температурой процессора, чтобы избежать перегрева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно оставлять ноутбук, подключенным к сети. Вопрос о том, работать за ПК от зарядки или нет, остается дискуссионным.