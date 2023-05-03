Почему телефон стал заряжаться дольше и как это исправить
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Что делать, если телефон медленно заряжается?
Есть множество причин, по которым со временем батарея вашего телефона начинает медленнее заряжаться.
По словам специалистов, зачастую это происходит из-за того, что владелец гаджета использует неоригинальное зарядное устройство.
Причины, по которым ваш телефон медленно заряжается:
- Неисправная зарядка или кабель USB.
- Использование приложений, которые потребляют большое количество энергии.
- Высокая температура окружающей среды или самого устройства.
- Старость батареи, износ ее емкости.
- Проблемы с портом зарядки или кабелем, загрязнение порта зарядки.
Как же устранить проблему медленной зарядки?
Для ускорения зарядки можно проверить состояние оборудования, а также начать использовать оригинальные зарядки и кабели.
Также специалисты советуют перед зарядкой закрыть приложения, которые потребляют много энергии.
Если же проблема сохраняется, то вам нужно обратиться в сервисный центр для замены батареи.
Ранее "Телеграф" писал о том, по каким причинам смартфон со временем работает медленнее и как с этим бороться.