Почему телефон стал заряжаться дольше и как это исправить

Что делать, если телефон медленно заряжается?

Есть множество причин, по которым со временем батарея вашего телефона начинает медленнее заряжаться.

По словам специалистов, зачастую это происходит из-за того, что владелец гаджета использует неоригинальное зарядное устройство.

Причины, по которым ваш телефон медленно заряжается:

Неисправная зарядка или кабель USB.

Использование приложений, которые потребляют большое количество энергии.

Высокая температура окружающей среды или самого устройства.

Старость батареи, износ ее емкости.

Проблемы с портом зарядки или кабелем, загрязнение порта зарядки.

Как же устранить проблему медленной зарядки?

Для ускорения зарядки можно проверить состояние оборудования, а также начать использовать оригинальные зарядки и кабели.

Также специалисты советуют перед зарядкой закрыть приложения, которые потребляют много энергии.

Если же проблема сохраняется, то вам нужно обратиться в сервисный центр для замены батареи.

Ранее "Телеграф" писал о том, по каким причинам смартфон со временем работает медленнее и как с этим бороться.