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Почему телефон стал заряжаться дольше и как это исправить

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Как правильно заряжать телефон Новость обновлена 03 мая 2023, 08:04
Как правильно заряжать телефон. Фото Freepik

Что делать, если телефон медленно заряжается?

Есть множество причин, по которым со временем батарея вашего телефона начинает медленнее заряжаться.

По словам специалистов, зачастую это происходит из-за того, что владелец гаджета использует неоригинальное зарядное устройство.

Причины, по которым ваш телефон медленно заряжается:

  • Неисправная зарядка или кабель USB.
  • Использование приложений, которые потребляют большое количество энергии.
  • Высокая температура окружающей среды или самого устройства.
  • Старость батареи, износ ее емкости.
  • Проблемы с портом зарядки или кабелем, загрязнение порта зарядки.

Как же устранить проблему медленной зарядки?

Для ускорения зарядки можно проверить состояние оборудования, а также начать использовать оригинальные зарядки и кабели.

Также специалисты советуют перед зарядкой закрыть приложения, которые потребляют много энергии.

Если же проблема сохраняется, то вам нужно обратиться в сервисный центр для замены батареи.

Ранее "Телеграф" писал о том, по каким причинам смартфон со временем работает медленнее и как с этим бороться.

Теги:
#Зарядка #Телефон #Лайфхак