Как защититься от синего света на телефоне и ПК: простой алгоритм

Установить фильтр синего света на гаджете очень легко

Синий свет, излучаемый мобильным телефоном, планшетом или ноутбуком, потенциально может влиять на ваш сон и мешать выделению мелатонина. Однако простая настройка поможет отфильтровать синий свет на вашем гаджете.

По словам экспертов pcmag.com, на iPhone, iPad и ПК с Windows есть функция Night Shift для изменения цветовой температуры экрана. Многие устройства Android также предлагают встроенный фильтр синего света.

Синий свет подобен дневному, поэтому такой "обман" совсем неуместен перед сном. Чтобы перевести в ночной режим гаджеты на платформах iPhone или iPad, выполните простой алгоритм:

Перейдите в "Настройки" > "Экран и яркость". Коснитесь параметра Night Shift, который настроит на дисплее более теплую цветовую температуру, отфильтровав синий свет.

Кроме того, с помощью переключателя "Расписание" можно установить время начала-окончания действия фильтра синего света. Например, он может включаться примерно за час до того, как вы обычно ложитесь спать, и выключаться, когда обычно просыпаетесь.

Фильтр синего света есть и на устройствах Android. Доступность и параметры этой функции зависят от вашего гаджета. Обычно на телефоне вы найдете фильтр в разделе "Настройки"> "Дисплей". Вам нужен параметр "Ночной свет" или "Синий свет", который необходимо включить.

Если ваш гаджет не имеет встроенной функции Blue Light, то скачайте доступным вам способом одно из сторонних приложений, которые отфильтровывают синий свет. Как варианты, Blue Light Filter, sFilter, Twilight.

На компьютере тоже можно отрегулировать яркость и температуру цвета на экране. В Windows 10 и 11 перейдите в "Настройки" > "Система" > "Экран" и нажмите переключатель "Ночной свет", чтобы включить фильтр.

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