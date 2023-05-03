Назван главный пожиратель батареи на вашем телефона: как сэкономить заряд

Одна настройка на гаджете сохранит несколько драгоценных процентов

Проблема экономии заряда мобильного телефона заботит многих пользователей. Проценты могут исчезать на глазах, в том числе из-за популярных приложений. Однако главный пожиратель батареи – экран.

Небольшие изменения в настройках гаджета сохранят его заряженным дольше, для этого всего лишь отрегулируйте яркость экрана. Об этом пишет pcmag.com.

Главное препятствие в вашей борьбе за продолжительное время автономной работы — экран вашего телефона. Большие и яркие дисплеи смартфонов поглощают большое количество заряда. Поэтому вам придется уменьшить яркость.

Итак, на iPhone вручную отрегулируйте уровни яркости по простому алгоритму "Настройки" > "Экран и яркость" с помощью ползунка. Также вы можете зайти в Центр управления, затем нажмите на значок яркости и переместите ползунок вниз.

Кроме того, следует отключите автояркость, чтобы изменения закрепились. Перейдите в "Настройки"> "Универсальный доступ"> "Дисплей и размер текста"> "Автояркость" и деактивируйте параметр. Ваш смартфон больше не будет пытаться регулировать яркость в зависимости от текущей ситуации с освещением. Это позволит избежать ситуаций, когда экран становится ярче, чем это действительно необходимо, что заодно сэкономит энергию аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли отключать телефон, если ставите его на зарядку ночью. А еще мы писали, при каком режиме – вибро или звуковом – смартфон разряжается медленнее.