Нужно ли заряжать телефон до 100% в первый раз: развеиваем популярный миф

В идеале емкость батареи должна постоянно находиться в пределах 20-80%

В настоящее время мобильный телефон стал незаменимой частью повседневной жизни. Естественно, для того, чтобы устройство всегда было исправным и готовым к использованию, его необходимо правильно заряжать. И вот в чем проблема: многие пользователи не знают как это делать.

Более того, некоторые пользователи заряжают свои гаджеты, основываясь на "древних" мифах, типа разрядки до 0% и постоянно зарядки до 100%. Однако, на самом деле, так делать уже давно нельзя, особенно если ваш телефон новый и будет заряжаться в первый раз, пишет santeplus.

Нужно ли заряжать телефон до 100% в первый раз

Раньше при покупке мобильного телефона желательно было зарядить аккумулятор до 100%, чтобы максимально увеличить его работоспособность. Главное здесь — это было раньше. Для старых аккумуляторов этот процесс был необходим, однако прогресс не стоит на месте.

Современные литий-ионные батареи не нуждаются в такой зарядке. Поэтому, если вы купили новый смартфон, то вам не нужно ждать полной зарядки аккумулятора, и вы можете сразу же начать им пользоваться.

Отметим, что многие обладатели смартфонов ежедневно неправильно пользуются этими мобильными гаджетами. К примеру, некоторые и не догадываются, что телефон нельзя класть возле подушки или подвергать устройство высоким и низким температурам.