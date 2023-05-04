Сделают жизнь легче: 5 лайфхаков с зарядкой телефона

Сделать зарядку более комфортной можно организацией пространства с помощью Lego

Батарею смартфона не стоит полностью разряжать и заряжать, чтобы избежать ее износа. Однако часто возникают такие ситуации, когда нужно сэкономить заряд как можно сильнее.

Есть несколько уловок, которые помогут зарядить телефон быстрее или снизить темп потери заряда. Портал Mobile.asda советует не только отключать лишние приложения, но и дает советы по организации пространства.

Режим полета

Секрет с тем, что телефон в режиме полета заряжается, скорее связан с прекращением доступа к сети. Найти его можно в верхней шторке телефона в виде значка самолета.

Темный режим

Чтобы продолжить работу телефона, нужно выбрать темные обои вместо белых для главного экрана. Перевод телефона в темный режим, а не в светлый, также сохранит время работы от батареи, поскольку вашему телефону не нужно тратить больше энергии на выделение каких-либо ярких цветов на дисплее.

Выключите автоматическое вращение

Вы сэкономите энергию, если выключите функцию автоматического поворота экрана (превращающая экран из портретного в альбомный и наоборот). Это происходит потому, что когда функция автоматического поворота включена, ваш смартфон использует датчик акселерометра, чтобы определить направление вашего телефона.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки

Поскольку большинство аккумуляторов телефонов являются литий-ионными, они имеют ограниченный срок службы, и если заставить их продолжать сжигать энергию с одновременным зарядом, это приведет к еще большему разряду.

Поврежденную зарядку можно спасти

Если вам срочно нужно зарядиться, а ваш зарядный кабель начал разрываться вы можете этому помочь. Если у вас есть щелкающая ручка, извлеките пружину и осторожно согните ее так, чтобы она была достаточно широка, чтобы поместиться вокруг головки зарядного устройства. Затем снова сожмите пружину до нужного размера, пока проволока плотно не станет прилегать, чтобы избежать дальнейшего разрыва. Такое решение должно быть временным, потому что оголенные провода представляют опасность.

Бонусный совет — если у вас много проводов для зарядки различных устройств, то пространство можно организовать с помощью Lego. Нужно прикрепить кусок конструктора над столом, к нему – Lego-человек, руки которого будут держать провода. Также можно воспользоваться цветными отметками на зарядках, чтобы меньше путаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о приложениях, которые "воруют" заряд мобильного телефона. Также можно отключить некоторые программные функции, чтобы сэкономить заряд.