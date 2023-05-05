Почему телефон разряжается даже когда им не пользуются: причина вовсе не в слабом аккумуляторе

Благодаря этим советам вам не нужно будет заряжать телефон несколько раз в день

Устали заряжать телефон несколько раз в день? А вы знали, что срок службы батареи зависит от ваших привычек. Скорее всего, ваша батарея быстро разряжается, даже когда вы не пользуетесь телефоном, из-за функций, которые остаются включенными постоянно.

Если батарея не работает весь день и быстро разряжается, это явление можно объяснить несколькими причинами, пишет santeplus. И чаще всего это происходит из-за "лишних" функций и приложений.

Почему телефон быстро разряжается

Аккумулятор телефона — чем старее ваш гаджет, тем меньше заряда будет держать батарея.

— чем старее ваш гаджет, тем меньше заряда будет держать батарея. Активированные функции Bluetooth, Wi-Fi или GPS — это функции, потребляющие энергию. Если вы оставите их включенными без необходимости в течение дня, ваша батарея может разряжаться быстрее.

Яркость телефона — чем ярче экран вашего телефона, тем быстрее разряжается батарея.

— чем ярче экран вашего телефона, тем быстрее разряжается батарея. Неисправное или неподходящее зарядное устройство — проверьте его на наличие признаков износа. И если это так, то быстрее замените зарядку. Только не покупайте дешевые аналоги.

— проверьте его на наличие признаков износа. И если это так, то быстрее замените зарядку. Только не покупайте дешевые аналоги. Чрезмерные уведомления — получение большого количества уведомлений в течение дня сокращает срок службы батареи, ведь они используют яркость и звук устройства, а иногда даже вибрацию.

— получение большого количества уведомлений в течение дня сокращает срок службы батареи, ведь они используют яркость и звук устройства, а иногда даже вибрацию. Приложения, работающие в фоновом режиме — это касается геолокации, VPN или антивируса.

Энергоемкие приложения — некоторые приложения очень энергоемки и могут повлиять на автономность вашей батареи. Это касается и социальных сетей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мобильный телефон медленно заряжается. Причиной служит одна распространенная привычка пользователей.