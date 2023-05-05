Лучше этого избегать: почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки

Эксперты не советуют использовать телефон во время зарядки

Многие из нас не выпускают из рук свои смартфоны даже во время их зарядки.

Специалисты заверяют, что во время данного процесса лучше телефон не трогать.

Первая причина отказаться от этого — значительное замедление процесса зарядки. Если вы будете пользоваться телефоном в момент зарядки, то большая часть энергии будет использоваться не на телефон, а на запущенные процессы. Таким образом, речи об экономии заряда батареи не идет, а заряжаться ваш гаджет будет гораздо дольше.

Вторая причина — нагревание телефона. Особенно остро проблема стоит в жаркую погоду летом. Когда вы играете или запускаете различные приложения на телефоне — он автоматически нагревается. Также он нагревается и во время зарядки. Таким образом, вы создаете для гаджета двойную нагрузку.

Третья причина — вы можете повредить зарядное устройство, если постоянно будете "дергать" свой телефон. Также может быть поврежден и зарядный порт в телефоне, а починить его будет стоить недешево.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему телефон разряжается даже тогда, когда им не пользуются.