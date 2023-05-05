Телефон скажет вам спасибо: распространенные ошибки, которых следует избегать во время зарядки

Помните, что вашему телефону также нужен отдых

Будь то профессиональное или личное, чрезмерное использование смартфона увеличивает расход заряда батареи. Ради сохранения производительности следует избегать некоторых ошибок, особенно когда телефон заряжается.

Увы, но большинство пользователей допускают определенные ошибки при подзарядке своего телефона, пишет santeplus. Рассказываем, чего не следует делать во время зарядки телефона, чтобы избежать перегрева, который может повредить аккумулятор.

Что нельзя делать во время зарядки телефона

Совершать и принимать звонки

Чтобы ваш смартфон работал нормально, настоятельно рекомендуется избегать любых исходящих и входящих вызовов, особенно если телефон стоит на зарядке.

Неправильное положение смартфона во время зарядки

Чтобы ваш мобильный телефон заряжался максимально быстро и оптимально, позаботьтесь о том, чтобы он был правильно установлен.

Не просматривайте социальные сети

Если все эти приложения будут активны, ваш смартфон окажется в ситуации перегрева, что приведет к преждевременной разрядке аккумулятора.

Не используйте смартфон для игр

Сделайте перерыв для себя и своего мобильного телефона, особенно во время зарядки, — это предотвратит потерю автономности.

Не заряжайте смартфон слишком долго

В долгосрочной перспективе при чрезмерной зарядке смартфона, особенно ночью, он может испытывать высокое напряжение. Кроме того, перезарядка может привести к нагреву аккумулятора и его износу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о приложениях, которые "воруют" заряд мобильного телефона. Также можно отключить некоторые программные функции, чтобы сэкономить заряд.