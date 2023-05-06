Стало больше, но хуже: оккупанты штампуют новую бронетехнику взамен уничтоженной ВСУ

ВСУ уничтожают ее быстрее чем оккупанты строят, да и своих минусов у техники хватает

Российские оккупанты намерены в четыре раза увеличить производство самой "современной" своей БМП-3, которой в этом году исполнилось 36 лет. Однако врожденные пороки не позволят агрессору создать из нее "вундервафлю".

Как сообщает корпорация "Ростех", за первый квартал 2023 года Курганский машзавод передал войскам столько же БМП-3, сколько за весь 2019-й. При этом с 2022 года на завод приняты 2200 человек, а рабочая смена продолжается по 12 часов.

Но, как считает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, оккупантам это не поможет.

По его словам, за весь 2019-й год Курганмашзавод выпустил 50 БМП, из которых семь оказались в небоеспособном состоянии, то есть за I квартал 2023-го оккупанты получили 50 БМП-3.

"Но дело в том, что, согласно задокументированным (фото/видео) потерям российских БМП-3, их было уничтожено, повреждено и затрофеено 254 единицы. Согласно не задокументированным, более 350 ед. По факту то, что российский ВПК сейчас производит в течение квартала, утилизируется в среднем за месяц", — иронизирует военный эксперт.

Но еще интереснее то, что хотя БМП-3 считается очень хорошей техникой, прежде всего благодаря мощному вооружению из 100-мм и 30-мм пушек, у нее довольно и недостатков:

двигатель был перенесен из передней части БМП в заднюю, что уменьшило на два человека вместимость десантного отсека и сделало покидание машины для них более опасным. Так, при установке двигателя спереди — дверца безопасного выхода десанта располагалась сзади, теперь бойцы делают это через люк в крыше, что куда опаснее;

дизельный двигатель УТД-29, установленный на БМП-3, довольно ненадежен, чаще всего происходит разрушение уплотни­тельных колец на колпачках форсунок, что приводит к смешиванию масла с топливом;

наличие у БМП 100-мм пушки повышает ее вооруженность, но при пробитии брони детонация мощных снарядов внутри бронемашины не оставляет экипажу и десанту шансов на выживание;

недостаточная броня, особенно боковая, способная противостоять максимум 12,7 мм пуле. Да и лобовая броня не всегда выдержит попадание 25 или 30 мм снаряда. А усиление брони увеличивает вес и, как следствие, ведет к еще большему числу поломок двигателя.

Напомним, ранее ВСУ показали пока что единственную в Украине отечественную тяжелую БМП или БТР на базе танка Т-64.