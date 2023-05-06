Это средство всегда под рукой: как легко убрать царапины с экрана телефона

Удалить незначительные царапины с экрана смартфона несложно, поможет обычная зубная паста

Чехол, который можно легко вымыть, защищает корпус телефона от ударов, но вот на экране иногда появляются царапины, которые очень раздражают и портят вид. Если повреждения незначительные, их можно убрать самостоятельно, не имея специальных средств.

Интересным лайфхаком поделилось издание Tips and Tricks.

Избавиться от маленьких царапин на экране смартфона помогут подручные средства, которые есть дома у каждого — зубная паста и ватные палочки. Однако очень важно, чтобы зубная паста была белой и без микрогранул или других абразивных частиц для отбеливания зубов. Можно также воспользоваться зубным порошком, капнув в него несколько капель воды.

Сначала нужно протереть экран влажной салфеткой, а потом сухой салфеткой из микрофибры, тщательно очистив его от пыли, грязи и отпечатков пальцев. Потом надо обмакнуть ватную палочку в зубную пасту и интенсивно затереть ею царапину, как бы полируя ее. При этом не нужно давить на экран слишком сильно, движения должны быть аккуратными. Закончить нужно круговыми движениями вокруг царапинки и она станет совсем незаметной, или даже исчезнет. После процедуры остатки зубной пасты нужно осторожно удалить с экрана слегка влажной микрофибровой салфеткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как максимально сэкономить заряд смартфона. Есть несколько уловок, которые помогут зарядить телефон быстрее или снизить темп потери заряда.