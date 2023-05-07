Безопасное путешествие: как можно с пользой использовать смартфон в поездке или походе

Смартфон может быть не только навигатором, но стоит подумать и о его безопасности

Когда вы отправляетесь в путешествие или по делам в незнакомое место, ваш телефон может стать хорошим помощником. Однако следует помнить о заряде батареи и контролировать его, чтобы не остаться без средства связи.

Портал Mobile.asda отмечает, что некоторые советы могут понадобиться при путешествиях за границей, особенно если Wi-Fi точки рядом нет. Часть советов можно применять и при прогулках в лесу.

Карты всегда с собой

Чтобы точно понимать, где вы, может потребоваться использование мобильных данных для карт и навигации. Однако это может привести к истощению заряда батареи и расхода интернета, поэтому хорошим подходом было бы сделать снимки экрана карты, а затем отключить данные. Самый простой вариант – сделать несколько скриншотов маршрутов на карте для использования в автономном режиме.

Телефон может стать фонарем

Чтобы осветить большую поверхность мягким светом, ваш телефон может пригодиться в качестве альтернативы попытке включить лампу в кемпинге или на природе. Иногда фонарик вашего телефона не слишком мощный, поэтому, чтобы создать больше света, вы можете поставить бутылку с прозрачной водой на телефон (который должен лежать ровно экраном вниз). Тогда фонарик будет проектировать свою вспышку через прозрачную бутылку и лучше рассеивать свет.

Пакет – хорошая защита

При путешествиях в грязных местах или в непогоду телефон можно положить в пакет для бутербродов на зип замке. Так он будет защищен от внезапного промокания или попадания пыли и грязи.

Сфотографируйте свою парковку

Если вы находитесь в новом месте и вам нужно припарковать автомобиль, через несколько часов может быть сложно вспомнить, где он находится. Удобный способ снова найти свой автомобиль – сфотографировать достопримечательность поблизости, чтобы в конце долгого дня найти свое парковочное место.

Сохраняйте потенциально важную для жизни информацию

Вы можете хранить важные личные данные и медицинскую информацию на вашем телефоне, чтобы профессионалы могли легко получить доступ и обнаружить любые опасные для жизни подробности, которые им нужно знать о вас. Например, если предупредить медицинский персонал о серьезной аллергии или болезни или о нарушении зрения или слуха, это поможет им знать, как лучше взаимодействовать и лечить вас. Для iPhone есть приложение Apple Health, доступ к которому можно получить с экрана блокировки. Для Android есть схожие приложения, например Medscape.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не стоит делать с телефоном в жару. Побеспокоиться о своем гаджете нужно во избежание перегрева.