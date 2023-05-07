Как легко усилить сигнал Wi-Fi у себя дома: пять подсказок

Желательно, чтобы роутер находился в центральной части дома

Многие из нас сталкивались с проблемой плохого приема сигнала Wi-Fi домашнего роутера. Хотя простым решением является покупка нового устройства, не стоит тратить деньги сразу, так как ситуацию можно улучшить самостоятельно.

Согласно bcm.net, если скорость интернета очень низкая, то есть пять простых способов улучшить Wi-Fi сигнал от роутера в квартире или частном доме.

5 советов для улучшения сигнала Wi-Fi

Для равномерного распределения сигнала по всей квартире, следует установить роутер в центре помещения, чтобы он мог проникать во все комнаты и углы. Попробуйте разместить роутер на более высоком месте. Если маршрутизатор находится на полу, он скорее будет передавать сигнал соседям, а не обеспечивать хорошую связь у вас. Поместите роутер подальше от другой техники, чтобы избежать взаимных помех. Кроме того, следует учитывать наличие множества проводов вблизи роутера, так как это может отрицательно сказаться на качестве Wi-Fi сигнала. Попробуйте покрутить антенну. Если вы перемещаетесь между комнатами, стоит настроить антенны в правильном направлении. Вращайте их и проверяйте качество сигнала. Используйте приложения-помощники, которые могут помочь определить все близлежащие Wi-Fi сети (включая вашу) и их силу сигнала. С помощью своего телефона в руках вы можете перемещаться по квартире, чтобы найти место с лучшим Wi-Fi сигналом. Эти приложения доступны бесплатно.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли отключать на телефоне Wi-Fi, когда вы вне дома. Это упущение может дорого вам обойтись.