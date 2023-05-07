Ноутбук подключен к сети, но не заряжается: простые способы исправить это

Несколько простых шагов помогут "оживить" гаджет

Пользователи ноутбуков могут столкнуться с разными сбоями, включая проблемы с зарядкой. Если вы подсоединили ПК к сети, однако гаджет не заряжается, причина может быть не только в неисправном зарядном кабеле.

Эксперты называют несколько причин, почему включенный в розетку ноутбук может не заряжаться. О них пишет pcmag.com.

Первое, что нужно сделать, проверить, точно ли вы подключены к источнику питания. Второй шаг – проверьте кабель: на шнуре питания не должно быть разрывов и перегибов, тогда как в гнезде зарядки – посторонних предметов. Также целостным должна быть батарея ПК. Не лишним будет убедиться, что вы используете правильный порт для зарядки, ведь на ноутбуке есть несколько вариантов.

Кроме того, ноутбук может не включаться, если вы используете слишком слабое зарядное устройство. Сравните параметры и подберите соответствующий аксессуар.

Еще одна распространенная причина – высокая температура. Аккумуляторы чувствительны к теплу, поэтому, если ваш ноутбук перегревается, это может вызвать проблему. Дайте устройству остыть, обеспечьте свободный поток воздуха в вентиляционной системе и снова попробуйте включить.

Проверка настроек питания в Windows – следующий шаг, если проблема все еще не решена. Зайдите в меню "Пуск", найдите "Параметры питания и сна", откройте "Дополнительные параметры питания". В графе "Изменить параметры питания" восстановите настройки профиля питания по умолчанию.

Возможно, требуется обновить драйвера. Для этого через "Пуск" зайдите в "Диспетчер устройств". В разделе "Аккумуляторы" нажмите "Обновить драйвер" в каждом из предложенных случаев. Когда процесс завершен, перезагрузите ноутбук и снова подсоедините к зарядке. Скорее всего, проблема устранится.

Если же и один из вариантов вам не помог, необходимо обратиться в сервисный центр. Судя по всему, причина неисправности кроется внутри ноутбука, специалисты проведут тест и выявят "виновника".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ноутбук нужно периодически перезагружать. Эксперты объяснили пользу от этой простой привычки.