Одна небольшая настройка сэкономит проценты заряда: что нужно изменить на телефоне

Если дисплей постоянно остается подсвеченным, энергия аккумулятора расходуется

Что можно сделать, чтобы мобильный телефон дольше оставался заряженным? Этот вопрос интересует многих пользователей. Ключевой момент – правильно настроить экран, ведь дисплей забирает львиную долю энергии аккумулятора.

Батарея смартфона будет оставаться полной дольше, если изменить одну настройка экрана на гаджете. О лайфхаке пишет pcmag.com.

Установите минимальное время ожидания экрана, чтобы сохранить проценты заряда на телефоне. Именно дисплей является одним из главных пожирателей батареи. Поэтому если нужно сэкономить заряд, постарайтесь, чтобы экран не был активным тогда, когда это не требуется.

Чем дольше экран вашего телефона остается включенным, тем больше времени работы от батареи вы расходуете. Вы можете противостоять этому, настроив выключение экрана раньше, чем обычно.

Если вы склонны оставлять свой разблокированный телефон на столе, эту функцию нужно изменить. Для этого на смартфоне откройте "Настройки" > "Экран" > "Тайм-аут выключения экрана". Затем выберете один из нескольких вариантов: от 15 секунд до 10 минут.

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