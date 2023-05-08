Не спешите покупать новый: пять шагов, которые ускорят работу вашего телефона

Эксперты назвали пять шагов, которые помогут ускорить работу смартфона

Покупка нового телефона — всегда приятный шаг, но не все могут это делать так часто, как хотелось бы. Выход из ситуации — ускорить работу вашего устаревшего гаджета, а сделать это можно за несколько минут.

Как пишут специалисты, всего пять шагов помогут быстро повысить производительность вашего телефона.

Очистите кешированные данные

Каждая задача, которую вы выполняете на телефоне, оставляет след. Все это накапливается в виде кеша в оперативной памяти. Чтобы очистить кеш, перейдите в "Настройки" > "Хранилище" > "Кэш". Там нажмите на кнопку "Очистить раздел кеша" и подтвердите операцию.

Отключите анимацию

Анимации и переходы могут быть приятными для глаз, но телефон тратит на них много ресурсов. Зайдите в "Настройки"> "О телефоне"> удерживайте палец на номере сборки, пока не появится всплывающее окно с сообщением о том, что параметры разработчика включены. Затем вернитесь на главную страницу "Настройки"> "Открыть параметры разработчика"> "Масштаб анимации Windows"> "Анимация отключена". Отключите "Масштаб анимации перехода" и "Шкала продолжительности анимации".

Проверьте телефон на вирусы и удалите неиспользуемые приложения

Эксперты гарантируют, что вы пользуетесь не всеми приложениями вашего телефона. Они не только занимают место в памяти, но также имеют следы кеша и также занимают место на экране, что замедляет работу вашего устройства. Также вам следует установить антивирус.

Включите экономию трафика в браузере Chrome

Chrome очень часто идет в качестве стандартного браузера. Чтобы ускорить работу телефона, вам нужно включить режим экономии данных в Chrome. Для этого откройте браузер, нажмите на значок в правом верхнем углу, откройте "Настройки", а там найдите и включите параметр "Экономия трафика".

Не используйте живые обои

Живые обои могут выглядеть очень эффектно, но для их запуска требуется несколько циклов процессора. Все это нагружает процессор и аккумулятор, делая устройство медленнее и менее эффективным. Установите в качестве обоев статичную фотографию.

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