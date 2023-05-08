Если ваш Wi-Fi роутер находится в этой комнате, то интернета вы не дождетесь: переместите его немедленно

Расположение маршрутизатора может значительно влиять на прием Wi-Fi в вашем доме.

Иногда сигнал Wi-Fi роутера не оптимален. Если вы столкнулись с этой проблемой, имейте в виду, что расположение маршрутизатора является ключевым элементом для хорошего интернет-соединения в доме. Чтобы максимально использовать скорость вашего маршрутизатора, мы советуем вам не размещать его в определенном месте.

Чтобы сигнал Wi-Fi хорошо принимался, устройство нужно разместить так, чтобы его волны равномерно распределялись по всему дому, пишет santeplus. И если есть одно место, куда его не следует ставить, так это кухня.

Почему не стоит ставить Wi-Fi роутер на кухне

Все потому, что в этой комнате находятся устройства, которые мешают излучаемому маршрутизатором сигналу. Это особенно касается микроволновой печи, которая может внезапно ограничить или даже прервать соединение, когда вы разогреваете блюдо.

Кроме того, электроника не является единственным потенциальным препятствием для приема сигнала Wi-Fi, так как другим источником помех является металл. Материал, из которого изготовлены многие бытовые приборы, включая духовки, стиральные машины и холодильники.

Таким образом, кухня — очень неблагоприятное помещение для работоспособности роутера. Лучше всего размещать его в центральной комнате дома и держать подальше от предметов и препятствий.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли отключать на телефоне Wi-Fi, когда вы вне дома. Это упущение может дорого вам обойтись.