Четыре уловки, чтобы батарея телефона не садилась: ваш iPhone прослужит дольше

Соблюдение простых правил продлит срок службы аккумулятора вашего смартфона

Для любого смартфона важно, чтобы он дольше оставался заряженным. В этом случае ключевую роль играет качество батареи устройства. Простые уловки, о которых нужно знать пользователям iPhone, помогут продлить срок службы аккумулятора.

Эксперты советуют учесть четыре правила, чтобы ваш iPhone прослужил дольше. Об этом пишет macworld.com.

Правило №1: меньше используйте приложения с высоким энергопотреблением

Для начала откройте "Настройки", затем нажмите "Аккумулятор", чтобы увидеть главных пожирателей заряда. Подробную статистику ищите в графе "Использование батареи приложением". Если вы видите, что тот же Twitter потребляет 20 или более процентов вашего дневного заряда батареи, попробуйте немного сократить время нахождения в этой программе.

Вы также можете открыть "Настройки" > "Основные" > "Фоновое обновление приложений", чтобы увидеть полный список программ с включенной функцией. Отключите те приложения, которые могут сильно разряжать аккумулятор.

Правило №2: уменьшите яркость

Дисплей — одна из самых потребляющих энергию частей вашего iPhone. Небольшое снижение яркости может продлить срок службы батареи. Установите ползунок яркости на комфортный для вас минимум. По желанию, можно активировать темный режим. Функция автояркости постоянно расходует энергию, поэтому если вам нужен всегда низкий уровень, то отключите данную опцию.

Правило №3: настройте сети

Во-первых, сильный сигнал потребляет меньше энергии, чем слабый сигнал. Во-вторых, по возможности подключайтесь к надежному Wi-Fi, так как он потребляет меньше энергии, чем сотовая связь. В-третьих, LTE более энергоэффективен, чем 5G, если говорить о нагрузке на батарею устройства.

Правило №4: включите режим пониженного энергопотребления

Если вы действительно хотите сэкономить заряд батареи, то всегда можно включить режим энергосбережения. Для этого перейдите в "Настройки"> "Аккумулятор" и активируйте опцию. Что меняет режим низкого энергопотребления? К примеру, таймер автоматической блокировки сократится до 30 секунд, некоторые красивые визуальные эффекты или анимация отключатся, фотографии не будут синхронизироваться, а яркость дисплея уменьшится.

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