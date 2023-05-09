Интернет станет намного быстрее: шесть объектов, которые следует держать подальше от Wi-Fi-роутера

Плохой сигнал Wi-Fi обычно возникает из-за плохого расположения роутера

Согласитесь, работать на компьютере с невероятно медленным интернетом — это мучение. Однако мало кто знает, что чаще всего причиной плохого сигнала Wi-Fi в доме является его неправильная установка, а точнее установка в неправильном месте.

Перед тем, как психовать и покупать новый маршрутизатор, попробуйте переместить его в другое место, учитывая следующие советы. Как отмечает santeplus, главное избегать некоторых препятствий, которые могут нарушить работу маршрутизатора.

Предметы в доме, которые блокируют волны Wi-Fi

Микроволновка

Этот бытовой прибор использует электромагнитные волны, идентичные стандартам Wi-Fi, но с низкой мощностью передачи. Таким образом, даже если это довольно редко, волны могут возникать и влиять на ваш сигнал Wi-Fi.

Обогреватель

Особенно, если он установлен в разных углах дома, он может довольно легко мешать беспроводным сигналам.

Телевизор

Телевизор может вызывать множественные помехи из-за металлических деталей, которыми он оснащен.

Радио и мониторы

Эти устройства часто используют ту же частоту, что и роутеры, что также создает помехи.

Беспроводные устройства Bluetooth

Если они вам не нужны, выключите их или хотя бы держите как можно дальше от роутера. Они могут ослабить сигнал Wi-Fi и нарушить трафик.

Стекла и зеркала

Как ни странно, эти объекты содержат металлические добавки, которые могут поглощать сигналы Wi-Fi или даже отражать их.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли отключать на телефоне Wi-Fi, когда вы вне дома. Это упущение может дорого вам обойтись.