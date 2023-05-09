Быстро заканчивается интернет на телефоне? Узнайте, что его тратит
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Объем мобильного интернета обычно ограничен мобильным тарифом.
Интернет на телефоне дал человеку простор для коммуникации с миром – благодаря наличию мобильной связи можно выйти в сеть почти из любой точки планеты. Однако мобильные данные могут закончиться в самый неожиданный момент.
В зависимости от вашего телефона и тарифного плана у вас будет доступ к различным скоростям передачи данных и их объему. Вы используете мобильные данные каждый раз, когда вы просите свой телефон сделать что-то, для чего требуется доступ в Интернет.
На что тратится мобильный трафик:
- Просмотр поисковых систем, таких как Google
- Отправка, получение или обновление папки входящих сообщений электронной почты
- Использование приложений для видеочата, таких как FaceTime, Skype и Zoom
- Использование социальных сетей и программ для обмена сообщениями, таких как Facebook, Twitter и WhatsApp
- Потоковое видео на таких платформах, как Netflix или YouTube
- Трансляция песен или списков воспроизведения в таких музыкальных приложениях, как Spotify, Apple Music или YouTube Music
- Играть в игры, требующие сигнала и подключения к Интернету
- Сохранение прогресса в программе для чтения
- Обновление и загрузка приложений
- Использование навигационных программ, таких как Google Maps
- Доступ и обновление новостных программ
- Использование банковских программ для передачи, получения и управления финансами
- Доступ к онлайн-календарям и организационным программам
- Использование приложений для покупок
- Использование программ облачного хранилища
- Проверка погоды онлайн или в приложении
- Использование некоторых приложений для редактирования фотографий.
Этот список может быть не полным, если вы используете дополнительные функции. Некоторые программы также обновляются в фоновом режиме, даже если ими не пользуешься. Для того чтобы сэкономить мобильный Интернет, следует выключать передачу данных, когда в ней нет необходимости.
Что делать, чтобы сэкономить интернет на телефоне:
- Выключите автоматическое обновление всех приложений
- Установите предел на трафик в сети
- Выключите синхронизацию устройства
- Выключите все виджеты
- Скачайте все данные заранее.
По возвращении к стационарному источнику интернета, функции можно подключить снова. Часть приложений можно не загружать заранее. В частности, на картах можно сделать скриншот того места, куда вам нужно. "Телеграф" рассказывал об этом и других лайфхаках для путешественников с мобильным телефоном.