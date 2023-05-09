Укр

Быстро заканчивается интернет на телефоне? Узнайте, что его тратит

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Просматривая страницы мы тратим интернет-запасы Новость обновлена 09 мая 2023, 07:10
Просматривая страницы мы тратим интернет-запасы. Фото pexels.com

Объем мобильного интернета обычно ограничен мобильным тарифом.

Интернет на телефоне дал человеку простор для коммуникации с миром – благодаря наличию мобильной связи можно выйти в сеть почти из любой точки планеты. Однако мобильные данные могут закончиться в самый неожиданный момент.

В зависимости от вашего телефона и тарифного плана у вас будет доступ к различным скоростям передачи данных и их объему. Вы используете мобильные данные каждый раз, когда вы просите свой телефон сделать что-то, для чего требуется доступ в Интернет.

На что тратится мобильный трафик:

  • Просмотр поисковых систем, таких как Google
  • Отправка, получение или обновление папки входящих сообщений электронной почты
  • Использование приложений для видеочата, таких как FaceTime, Skype и Zoom
  • Использование социальных сетей и программ для обмена сообщениями, таких как Facebook, Twitter и WhatsApp
  • Потоковое видео на таких платформах, как Netflix или YouTube
  • Трансляция песен или списков воспроизведения в таких музыкальных приложениях, как Spotify, Apple Music или YouTube Music
  • Играть в игры, требующие сигнала и подключения к Интернету
  • Сохранение прогресса в программе для чтения
  • Обновление и загрузка приложений
  • Использование навигационных программ, таких как Google Maps
  • Доступ и обновление новостных программ
  • Использование банковских программ для передачи, получения и управления финансами
  • Доступ к онлайн-календарям и организационным программам
  • Использование приложений для покупок
  • Использование программ облачного хранилища
  • Проверка погоды онлайн или в приложении
  • Использование некоторых приложений для редактирования фотографий.

Этот список может быть не полным, если вы используете дополнительные функции. Некоторые программы также обновляются в фоновом режиме, даже если ими не пользуешься. Для того чтобы сэкономить мобильный Интернет, следует выключать передачу данных, когда в ней нет необходимости.

Что делать, чтобы сэкономить интернет на телефоне:

  • Выключите автоматическое обновление всех приложений
  • Установите предел на трафик в сети
  • Выключите синхронизацию устройства
  • Выключите все виджеты
  • Скачайте все данные заранее.

По возвращении к стационарному источнику интернета, функции можно подключить снова. Часть приложений можно не загружать заранее. В частности, на картах можно сделать скриншот того места, куда вам нужно. "Телеграф" рассказывал об этом и других лайфхаках для путешественников с мобильным телефоном.

Теги:
#Смартфон #Телефон #Мобильный Интернет