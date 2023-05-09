Быстро заканчивается интернет на телефоне? Узнайте, что его тратит

Объем мобильного интернета обычно ограничен мобильным тарифом.

Интернет на телефоне дал человеку простор для коммуникации с миром – благодаря наличию мобильной связи можно выйти в сеть почти из любой точки планеты. Однако мобильные данные могут закончиться в самый неожиданный момент.

В зависимости от вашего телефона и тарифного плана у вас будет доступ к различным скоростям передачи данных и их объему. Вы используете мобильные данные каждый раз, когда вы просите свой телефон сделать что-то, для чего требуется доступ в Интернет.

На что тратится мобильный трафик:

Просмотр поисковых систем, таких как Google

Отправка, получение или обновление папки входящих сообщений электронной почты

Использование приложений для видеочата, таких как FaceTime, Skype и Zoom

Использование социальных сетей и программ для обмена сообщениями, таких как Facebook, Twitter и WhatsApp

Потоковое видео на таких платформах, как Netflix или YouTube

Трансляция песен или списков воспроизведения в таких музыкальных приложениях, как Spotify, Apple Music или YouTube Music

Играть в игры, требующие сигнала и подключения к Интернету

Сохранение прогресса в программе для чтения

Обновление и загрузка приложений

Использование навигационных программ, таких как Google Maps

Доступ и обновление новостных программ

Использование банковских программ для передачи, получения и управления финансами

Доступ к онлайн-календарям и организационным программам

Использование приложений для покупок

Использование программ облачного хранилища

Проверка погоды онлайн или в приложении

Использование некоторых приложений для редактирования фотографий.

Этот список может быть не полным, если вы используете дополнительные функции. Некоторые программы также обновляются в фоновом режиме, даже если ими не пользуешься. Для того чтобы сэкономить мобильный Интернет, следует выключать передачу данных, когда в ней нет необходимости.

Что делать, чтобы сэкономить интернет на телефоне:

Выключите автоматическое обновление всех приложений

Установите предел на трафик в сети

Выключите синхронизацию устройства

Выключите все виджеты

Скачайте все данные заранее.

По возвращении к стационарному источнику интернета, функции можно подключить снова. Часть приложений можно не загружать заранее. В частности, на картах можно сделать скриншот того места, куда вам нужно. "Телеграф" рассказывал об этом и других лайфхаках для путешественников с мобильным телефоном.