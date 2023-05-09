Телефон быстро разряжается из-за этих 3 распространенных ошибок: избавьтесь от них и ваш гаджет будет "здоровее"

Советы, как сохранить автономность телефона на дольше

Когда мы говорим о мобильных телефонах, все знают, что батарея остается одним из основных компонентов этого устройства. Однако, к сожалению, многие склонны пренебрегать ее обслуживанием. А ведь испортить свой гаджет очень легко — особенно благодаря некоторым вредным привычкам.

В большинстве современных смартфонов, аккумулятор литий-ионный. Он безусловно, намного эффективнее и выносливее старых аккумуляторов, однако он не вечен и имеет ограниченное количество циклов зарядки, пишет santeplus. Избегайте этих вредных привычек, и ваш телефон больше не будет быстро разряжаться.

Почему телефон быстро разряжается

Ночная зарядка

Прежде всего, специалисты рекомендуют никогда не спать с мобильным телефоном в постели. Всегда держите его подальше от подушки. Мало ли, ночью он может перегреться и вызвать искру. Это очень редко, но риск все же существует.

Помимо возможной бытовой аварии, рефлекторно заряжать смартфон всю ночь также опасно для аккумулятора. Даже при 100% аккумулятор продолжает получать ток и поэтому со временем может прийти в негодность.

Зарядка в чехле

Чехол для мобильного телефона – незаменимый аксессуар, ежедневно защищающий его от случайного падения или малейшего удара, а также от трещин и царапин. Но зарядка смартфона в чехле также является одной из многих привычек, которые, к сожалению, разрушают аккумулятор вашего мобильного телефона.

Зарядка смартфона в чехле значительно повышает его температуру. И корпус поглощает это дополнительное тепло. Перегрев оказывает давление на аккумулятор и со временем может способствовать сокращению срока его службы.

Полная разрядка в ноль

Если вы позволите аккумулятору полностью или почти полностью разрядиться, вы сократите срок его службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мобильный телефон медленно заряжается. Причиной служит одна распространенная привычка пользователей.