Недооценивать не стоит: западные эксперты рассказали, чем оккупантам ценен 75-летний танк

Эксперты назвали как минимум два фактора в пользу техники оккупантов

Советский танк Т-55, производимый с 1958 года, может оказаться довольно полезным в применении для оккупантов, хотя этот шаг является вынужденным из-за огромных потерь в людях и технике.

Об этом сообщает сайт CNN добавляя, что тому есть несколько причин, в том числе – массовость этого танка, которых было выпущено более 20 тысяч единиц, дешевизна и простота в использовании.

Конечно, по словам историка Джона Делани, старшего куратора Имперского военного музея (IWM) в Даксфорде, Кембридж, в прямом бою с современными танками НАТО Т-55 обречены на уничтожение с расстояния свыше 3 км, но таких боев уже не будет.

По его словам, скорее всего, танки Т-55 будут использоваться только для обороны, для чего их будут вкапывать в землю по башню, что может особенно пригодиться для статичных участков обороны.

По мнению же Роберта Ли, бывшего морского пехотинца США, ныне старшего научного сотрудника базирующегося в США Института исследований внешней политики, Т-55 не обязательно будут вкапывать в землю. Его могут разместить в тылу и использовать в качестве самоходной артиллерии, считает экс-морпех.

Главными же плюсами Т-55 для оккупантов Джон Делани видит простоту их использования и подготовки экипажа.

"Если в вашу армию поступает много призывников, как сейчас произошло в российской армии, вам будет проще и быстрее обучить людей использовать их, чем использовать более современную боевую модель танка. Его действительно легко обслуживать, а с призывной армией это то, что вам нужно, вы ищете возможность поддерживать имеющуюся технику в рабочем состоянии", — сказал Делани.

В то же время Тревор Тейлор, директор программы "Оборона, промышленность и общество" Королевского института объединенных служб уверен, что столкновение Т-55 с современными танками НАТО принесет оккупантам огромные потери.

"Это шаг отчаяния — использовать оружие такого образца. Если у вас есть большая открытая местность, и вы сражаетесь с большим бронированным танком на обширных просторах земли, то это явно невыгодно", — так оценил шансы Т-55 на победу в столкновении с танками НАТО Тревор Тейлор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему танки НАТО намного сильнее даже более современной танковой техники оккупантов.