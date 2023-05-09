Положить телефон в холодильник, чтобы его охладить: хорошая или плохая идея

Специалисты советуют воздержаться от подобных экспериментов

Все мы знаем эту проблему: стоит посмотреть несколько серий любимого сериала или поиграть в приложении, как чувствуется чрезмерный нагрев мобильного телефона. Этот перегрев может повредить ваше устройство, поэтому гаджет нужно как можно быстрее охладить. Некоторые, не задумываясь, кладут его в холодильник.

Идея обязательно должна вызвать у вас улыбку, потому что звучит немного как шутка. Однако многие пользователи уверенны, что это помогает. Так ли это рассказывает портал santeplus.

Можно ли класть телефон в холодильник для охлаждения

Было время, когда чаще всего батареи телефонов можно было легко удалить. Тогда же и распространился слух, что их можно хранить в морозильной камере. Однако все специалисты сходятся во мнении, что экстремальные температуры особенно вредны для вашего гаджета.

Так что, если вы хотите сохранить аккумулятор и другие компоненты вашего мобильного телефона, не рассматривайте такое радикальное решение. Не говоря уже о риске попадания жидкости в телефон или очень вероятной поломке из-за избыточной влажности.

Вместо того, чтобы усложнять себе жизнь, просто оставьте свой телефон "в тихом уголке", чтобы он быстрее восстановился.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при какой температуре нельзя пользоваться мобильным телефоном. Иначе вы рискуете сломать гаджет или как минимум испортить аккумулятор.