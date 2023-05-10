Телефон может прослужить дольше: 5 вредных привычек, которые портят ваш гаджет
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Эксперты назвали пять распространенных ошибок при использовании телефона
Учитывая современные тенденции, смартфоны устаревают всего через несколько месяцев после покупки. Но есть простые шаги, которые помогут держать ваш гаджет в идеальном состоянии.
Всего эксперты выделили пять популярных ошибок среди владельцев телефонов.
1. Покупка дешевых кабелей для зарядки и плохое обращение с ними
Дело в том, что дешевые зарядные кабели от других производителей по низкой цене быстро угробят ваш телефон.
Кроме того, очень важно уметь обращаться с оригинальными кабелями зарядки — нужно бережно к ним относиться и не дергать телефон, пока он заряжается.
2. Отказ от использования чехлов
Эксперты заверяют, что каждый из нас хоть раз ходил с треснутым или разбитым экраном смартфона. Такие повреждения могут нарушить структурную целостность и повысить вероятность крупномасштабных повреждений.
Чтобы избежать этого, нужно приобрести защитный чехол с "кромкой" по краям. Также залог долгой жизни телефона — защитная пленка для экрана.
3. Слишком частая зарядка аккумулятора
Постоянная зарядка или дозарядка телефона могут ускорить деградацию аккумулятора. Чтобы избавить себя от лишних проблем, нужно разряжать телефон не до 0%. Просто старайтесь всегда поддерживать заряд батареи выше 30% или около того.
4. Слишком много подводных селфи
По-настоящему "водонепроницаемых" гаджетов не существует, что бы вам не говорили производители. Всего остается шанс, что вода попадет внутрь, и чем больше вы подвергаете свое устройство воздействию воды, тем больше снижается его водонепроницаемость.
5. Отсутствие должной безопасности
Обновления программного обеспечения могут защитить ваше устройство от вредоносных программ и других серьезных проблем. Не отказывайтесь их устанавливать. Убедитесь, что ваши приложения также обновляются, так как они часто содержат аналогичные исправления ошибок и обновления безопасности, которые обеспечивают вашу безопасность.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему телефон быстро разряжается.