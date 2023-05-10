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Телефон может прослужить дольше: 5 вредных привычек, которые портят ваш гаджет

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Как правильно пользоваться телефоном Новость обновлена 10 мая 2023, 07:18
Как правильно пользоваться телефоном. Фото pexels.com

Эксперты назвали пять распространенных ошибок при использовании телефона

Учитывая современные тенденции, смартфоны устаревают всего через несколько месяцев после покупки. Но есть простые шаги, которые помогут держать ваш гаджет в идеальном состоянии.

Всего эксперты выделили пять популярных ошибок среди владельцев телефонов.

1. Покупка дешевых кабелей для зарядки и плохое обращение с ними

Дело в том, что дешевые зарядные кабели от других производителей по низкой цене быстро угробят ваш телефон.

Кроме того, очень важно уметь обращаться с оригинальными кабелями зарядки — нужно бережно к ним относиться и не дергать телефон, пока он заряжается.

2. Отказ от использования чехлов

Эксперты заверяют, что каждый из нас хоть раз ходил с треснутым или разбитым экраном смартфона. Такие повреждения могут нарушить структурную целостность и повысить вероятность крупномасштабных повреждений.

Чтобы избежать этого, нужно приобрести защитный чехол с "кромкой" по краям. Также залог долгой жизни телефона — защитная пленка для экрана.

3. Слишком частая зарядка аккумулятора

Постоянная зарядка или дозарядка телефона могут ускорить деградацию аккумулятора. Чтобы избавить себя от лишних проблем, нужно разряжать телефон не до 0%. Просто старайтесь всегда поддерживать заряд батареи выше 30% или около того.

4. Слишком много подводных селфи

По-настоящему "водонепроницаемых" гаджетов не существует, что бы вам не говорили производители. Всего остается шанс, что вода попадет внутрь, и чем больше вы подвергаете свое устройство воздействию воды, тем больше снижается его водонепроницаемость.

5. Отсутствие должной безопасности

Обновления программного обеспечения могут защитить ваше устройство от вредоносных программ и других серьезных проблем. Не отказывайтесь их устанавливать. Убедитесь, что ваши приложения также обновляются, так как они часто содержат аналогичные исправления ошибок и обновления безопасности, которые обеспечивают вашу безопасность.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему телефон быстро разряжается.

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