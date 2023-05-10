Чем чревато постоянное использование мобильных данных на телефоне: названы неблагоприятные последствия

Есть определенные преимущества в отключении мобильных данных на ночь

Мобильное подключение к интернету стало жизненно важным для большинства людей, и это понятно, учитывая, что телефон никогда не покидает нас. Однако проблема с таким интенсивным использованием заключается в том, что оно может иметь неблагоприятные последствия для телефона.

В отличие от соединения WIFI, которое требует физической близости к точке доступа, мобильные данные дают возможность оставаться подключенным к интернету в любое время и месте, однако в некоторых случаях такое постоянное использование может стать недостатком, пишет santeplus. Специалисты отмечают, что желательно на ночь мобильные данные все же отключать.

Зачем отключать передачу данных мобильного телефона на ночь

Одним из неблагоприятных последствий постоянного включенных мобильных данных — быстрая разрядка телефона. Поэтому ради экономии заряда, вам следует подумать об отключении мобильного интернета, когда вы не пользуетесь смартфоном, а особенно ночью.

Возможно, вы этого не знаете, но если оставить мобильные данные включенными, это приведет к повышенному энергопотреблению, поскольку ваш телефон постоянно ищет сигнал. Ведь даже когда вы не используете активно свое устройство, приложения на нем продолжают работать в фоновом режиме. Они загружают данные, включая автоматические обновления и уведомления.

Ну и плюс ко всему — вы сэкономите сами мобильные данные, которые чаще всего в пакетах от различных операторов связи лимитированы.

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