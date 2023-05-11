Простой способ избежать перегрева: что делать, если телефон неожиданно стал нагреваться

Благодаря этим советам, ваш смартфон сможет быстрее остыть.

Ваш мобильный телефон неожиданно нагрелся, а вы не знаете что делать? Первое — это не паниковать, а второе — нужно как можно быстрее его охладит, чтобы избежать сильного перегрева. Отметим, что холодильник в таком случае не самый лучший вариант.

Помните, что солнце — злейший враг телефона, поэтому держите его подальше от прямых солнечных лучей или любого другого источника тепла, пишет santeplus. Если же уже случилось так, что телефон начал нагреваться — то воспользуйтесь этими лайфхаками, чтобы охладить гаджет.

Как охладить мобильный телефон

Отключить неиспользуемые приложения

Учтите, что приложения, которые постоянно открыты (и даже не используются!) в фоновом режиме, продолжают обеспечивать работу вашего смартфона, что автоматически нагревает его. Отключите их, и телефон остынет.

Уменьшите яркость экрана

Простое уменьшение яркости поможет избежать сильного перегрева. Все просто: чем больше яркость, тем больше используется батарея, что приводит к большему выделению тепла.

Используйте авиарежим

Режим полета позволяет вам продолжать использовать основные функции вашего мобильного телефона, отключая те, которые не являются необходимыми и влияют на вашу батарею. Несколько минут, и телефон остынет.

Снимите защитный чехол

Чехол только еще больше усиливает этот нагрев. Поэтому, прежде всего, снимите его, чтобы вентиляционные отверстия работали должным образом, без малейших препятствий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что причиной перегрева может стать даже способ ношения смартфона – это одна из причин, почему нельзя носить телефон в кармане. Также сообщалось, как можно зарядить телефон быстрее.