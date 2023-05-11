Золотое правило зарядки смартфона: как не допустить износа батареи

Чтобы поддерживать длительный срок службы аккумулятора в хорошем состоянии, частые небольшие зарядки лучше, чем полная зарядка.

Телефон может прослужить дольше, если за ним следить и правильно использовать. Есть три основных вещи, которые изнашивают литий-ионные аккумуляторы: количество циклов зарядки, температура и возраст.

Как отмечает портал Techadvisor, золотое правило состоит в том, чтобы батарея была заряжена где-то между 30% и 90% большей частью времени. Заряжать можно, когда он опустится ниже 50%, но выключать следует до достижения 100%. Каждая полная зарядка приводит к тому, что литий-ионный аккумулятор стареет быстрее.

Полная зарядка телефона не является смертельной для аккумулятора телефона, и кажется почти глупо не делать этого, но сократит срок его службы. Специалисты отмечают, что некоторые люди рекомендуют выполнять полную зарядку батареи от нуля до 100% ("цикл зарядки") раз в месяц, поскольку это повторно калибрует батарею, что похоже на перезагрузку компьютера. Но другие игнорируют это как миф о современных литий-ионных аккумуляторах в телефонах.

Телефон на ночь ставить заряжаться не стоит. Каждая полная зарядка засчитывается как цикл, и ваш телефон рассчитан только на определенное количество зарядов.

Ранее Телеграф рассказывал, что на смартфоне не стоит все время использовать передачу данных через мобильный интернет. Одна из причин – быстрая разрядка телефона.