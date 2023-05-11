Так делать не нужно: развеян популярный миф об экономии заряда телефона

Многие из нас привыкли закрывать одни и те же приложения по несколько раз в день, хотя это не лучшее решение

Большинство пользователей озабочены вопрос экономии заряда мобильного телефона. Наши гаджеты разряжаются по разным причинам, в том числе из-за популярных приложений. Однако закрывать и открывать снова программу, которую вы часто используете, несколько раз в день, не стоит.

Мнение о том, что нужно каждый раз выходить из приложения, является распространенным мифом. Не утруждайте себя закрытием программ, пишет macworld.com.

Пользователи, как правило, закрывают приложения, которые не используют, поскольку это кажется логичным способом сохранить батарею полной. Однако, как оказалось, это не эффективно. Как объяснил еще в 2014 году гений Apple Store Скотти Лавлесс, в случае выхода из приложения, вы словно вынимаете его из оперативной памяти. Это означает, что когда вы снова откроете программу, iPhone должен загрузить ее обратно в память. Такие манипуляции несут нагрузку на аккумулятор. В компании не раз подтверждали, что закрытие приложений никак не влияет на время автономной работы.

Добавим, что правило касается не только iPhone, а и мобильных телефонов на платформе Android. Приложения действительно забирают заряд батареи, но вы можете потерять еще пару драгоценных процентов, если будет их закрывать и снова открывать по несколько раз в день.

Ранее "Телеграф" публиковал топ-15 приложений на смартфоне, которые "воруют" заряд. Некоторые из этих программ вы точно можете удалить.