Почему нельзя оставлять зарядное устройство постоянно включенным: названы негативные последствия
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это очень вредная привычка, которая оставляет свои следы
Давайте будем честными, каждый из нас грешит тем, что не вынимает зарядное устройство из розетки практически никогда. Возможно лишь в тех случаях, когда зарядку нужно взять с собой. К чему приводит такая привычка?
Как отмечает портал santeplus, если ваше зарядное устройство постоянно остается подключенным к розетке, то в долгосрочной перспективе эта привычка значительно повлияет на его долговечность и производительность. Подробнее — далее.
Почему нельзя оставлять зарядное устройство постоянно включенным
- Ненужное потребление энергии
Когда зарядное устройство подключено к мобильному телефону, его потребляемая мощность составляет от 2 до 3 Вт. В то время как при подключении без нагрузки оно составляет 0,26 вольта. Это кажется очень минимальным, но со временем это может стать более существенным.
- Уменьшение срока службы зарядного устройства
Зарядные устройства имеют ограниченный срок службы, и их долговечность измеряется в циклах зарядки. Очевидно, что если вы не будете обращаться с ними правильно, вы значительно сократите срок их службы.
- Технические неисправности
Зарядка может перегреться, что в свою очередь может привести к короткому замыканию. А если у вас дешевый или плохой кабель, то он явно не прослужит вечно, если вы будете оставлять его подключенным к сети на весь день и на всю ночь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая последовательность действий является правильной — подключение телефона к зарядке или зарядке в розетку. Также мы объясняли, как улучшить процесс зарядки смартфона можно с помощью усовершенствования розетки.