Почему нельзя оставлять зарядное устройство постоянно включенным: названы негативные последствия

Это очень вредная привычка, которая оставляет свои следы

Давайте будем честными, каждый из нас грешит тем, что не вынимает зарядное устройство из розетки практически никогда. Возможно лишь в тех случаях, когда зарядку нужно взять с собой. К чему приводит такая привычка?

Как отмечает портал santeplus, если ваше зарядное устройство постоянно остается подключенным к розетке, то в долгосрочной перспективе эта привычка значительно повлияет на его долговечность и производительность. Подробнее — далее.

Почему нельзя оставлять зарядное устройство постоянно включенным

Ненужное потребление энергии

Когда зарядное устройство подключено к мобильному телефону, его потребляемая мощность составляет от 2 до 3 Вт. В то время как при подключении без нагрузки оно составляет 0,26 вольта. Это кажется очень минимальным, но со временем это может стать более существенным.

Уменьшение срока службы зарядного устройства

Зарядные устройства имеют ограниченный срок службы, и их долговечность измеряется в циклах зарядки. Очевидно, что если вы не будете обращаться с ними правильно, вы значительно сократите срок их службы.

Технические неисправности

Зарядка может перегреться, что в свою очередь может привести к короткому замыканию. А если у вас дешевый или плохой кабель, то он явно не прослужит вечно, если вы будете оставлять его подключенным к сети на весь день и на всю ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая последовательность действий является правильной — подключение телефона к зарядке или зарядке в розетку. Также мы объясняли, как улучшить процесс зарядки смартфона можно с помощью усовершенствования розетки.