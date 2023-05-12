Телефон перегревается: как предотвратить проблемы
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Перегрев вызывает ряд проблем
Вскоре в Украину придет календарное лето, которое порадует более высокими температурами. В то же время для смартфонов жара – не самое лучшее время.
Портал Mobile.asda сообщает, что к причинам перегрева относятся чрезмерное использование, много программ в фоновом режиме, просмотр потокового видео, длинные звонки, оставление на солнце или горячей машине, чрезмерная зарядка. Летом также не стоит носить телефон в тесном пространстве, например, карманы рюкзака – должно быть пространство для дыхания.
Что делает перегрев с телефоном?
При перегреве телефона это может привести к множеству проблем с производительностью, например разрядка или неисправность аккумулятора, принудительное выключение и, в редких случаях, расплавление. Телефоны безопасны в использовании, когда их температура составляет от 0 до 35 градусов по Цельсию.
Как охладить телефон
Если ваш телефон слишком нагрелся, вот несколько способов его охлаждения во избежание дальнейших повреждений:
- Выключите его – отключение телефона позволит ему прекратить обработку всех ваших запросов и сосредоточится на охлаждении внутренней системы.
- Уменьшите яркость экрана – если экран теплый, это может быть связано с процессором телефона. Затемнение экрана телефона приведет к тому, что телефон не будет производить столько тепла, чтобы его освещать.
- Держите приложения обновленными. Это улучшит эффективность вашего телефона, поскольку они потребляют меньше энергии
- Обдувайте телефон – телефоны не имеют собственных встроенных вентиляторов для охлаждения как компьютеры, поэтому может быть полезно время от времени обдувать их, если их температура повышается.
- Удалите ненужные вещи – лишние программы и выключите необязательные функции, например геолокацию.
Что делать нельзя: не кладите его в холодное место – если ваш телефон горячий, не пытайтесь противодействовать этому, внезапно охлаждая его в холодильнике. Эти резкие изменения температуры не менее вредны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон может разряжаться быстрее из-за неправильной зарядки. Именно проблемы с зарядкой являются одними из уменьшающих продолжительность "жизни" смартфона.