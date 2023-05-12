Телефон перегревается: как предотвратить проблемы

Перегрев вызывает ряд проблем

Вскоре в Украину придет календарное лето, которое порадует более высокими температурами. В то же время для смартфонов жара – не самое лучшее время.

Портал Mobile.asda сообщает, что к причинам перегрева относятся чрезмерное использование, много программ в фоновом режиме, просмотр потокового видео, длинные звонки, оставление на солнце или горячей машине, чрезмерная зарядка. Летом также не стоит носить телефон в тесном пространстве, например, карманы рюкзака – должно быть пространство для дыхания.

Что делает перегрев с телефоном?

При перегреве телефона это может привести к множеству проблем с производительностью, например разрядка или неисправность аккумулятора, принудительное выключение и, в редких случаях, расплавление. Телефоны безопасны в использовании, когда их температура составляет от 0 до 35 градусов по Цельсию.

Как охладить телефон

Если ваш телефон слишком нагрелся, вот несколько способов его охлаждения во избежание дальнейших повреждений:

Выключите его – отключение телефона позволит ему прекратить обработку всех ваших запросов и сосредоточится на охлаждении внутренней системы.

Уменьшите яркость экрана – если экран теплый, это может быть связано с процессором телефона. Затемнение экрана телефона приведет к тому, что телефон не будет производить столько тепла, чтобы его освещать.

Держите приложения обновленными. Это улучшит эффективность вашего телефона, поскольку они потребляют меньше энергии

Обдувайте телефон – телефоны не имеют собственных встроенных вентиляторов для охлаждения как компьютеры, поэтому может быть полезно время от времени обдувать их, если их температура повышается.

Удалите ненужные вещи – лишние программы и выключите необязательные функции, например геолокацию.

Что делать нельзя: не кладите его в холодное место – если ваш телефон горячий, не пытайтесь противодействовать этому, внезапно охлаждая его в холодильнике. Эти резкие изменения температуры не менее вредны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон может разряжаться быстрее из-за неправильной зарядки. Именно проблемы с зарядкой являются одними из уменьшающих продолжительность "жизни" смартфона.