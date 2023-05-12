Как настроить телефон, чтобы он медленнее садился: ловкий трюк

Если ваш смартфон слишком быстро разряжается, попробуйте немного изменить настройки

Многие пользователи ищут способы сэкономить заряд мобильного телефона, который может исчезать на глазах из-за популярных приложений. Еще один "пожиратель" батареи дисплей – яркий экран заберет пару процентов в самый неподходящий момент.

Чтобы мобильный телефон разряжался медленнее, внесите определенные изменения в настройки. Об этом пишет macworld.com.

Простой совет поможет сэкономить заряд телефона: используйте темный режим. Это сделает ваш экран более приятным для просмотра и снизит нагрузку на глаза, когда вы будете использовать гаджет в затемненной комнате или ночью.

Еще одно преимущество темного режима заключается в том, что для освещения дисплея потребуется меньше энергии. Это идеальное решение для тех, у кого мало заряда или быстро разряжается батарея.

Чтобы включить темный режим, перейдите в "Настройки" > "Экран и яркость" и выберите "Темный". Вы также можете включить этот режим ночью (выберите "Свет до захода солнца" в разделе "Параметры").

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярном мифе касательно экономии заряда батареи на мобильном телефоне. А еще мы писали, какое правило нужно соблюдать, чтобы не допустить износа аккумулятора смартфона.