Почему телефон перестал заряжаться: названы самых распространенные причиным

Благодаря этому "руководству" вы теперь знаете, что делать, если ваш телефон отказывается заряжаться

Ваш телефон больше не заряжается, как раньше? Не волнуйтесь, ведь проблемы с зарядкой — это обычное явление при активном использовании смартфона. Рассказываем, почему ваш телефон может перестать заряжаться, и как решить эту проблему.

Со временем и использованием телефоны могут выйти из строя, пишет santeplus. Иногда проблема не так серьезна, как может казаться на первый взгляд. О трех самых распространенных причинах — читайте далее.

Почему телефон перестал заряжаться

Поврежденное зарядное устройство телефона, кабель или адаптер

Первое, что вы должны проверить, когда ваш телефон перестает нормально заряжаться, это зарядное устройство. Попробуйте подключить к зарядке другой телефон. Если проблема не устранена, то значит, что кабель или адаптер USB повреждены. Замените поврежденное зарядное, и проблем не буде.

Батарея телефона повреждена

Чтобы проверить состояние аккумулятора, выполните следующие действия.

Для телефонов iOS:

Заходим в Настройки;

Кликаем на Батарея;

Если над параметром "Режим энергосбережения" не появляется сообщение, вы можете быть уверены, что аккумулятор не нужно менять.

Для телефонов Android:

Вы можете проверить состояние батареи, загрузив стороннее приложение, например приложение Ampere.

Поврежден разъем для зарядки

Если зарядное устройство и аккумулятор в рабочем состоянии, но вы по-прежнему не можете зарядить телефон, возможно, проблема связана с USB-портом вашего телефона. Иногда порт перестает работать просто из-за пыли. В этом случае для решения проблемы достаточно простой чистки. Если это не поможет, лучше обратиться в ремонт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сохранить заряд в телефоне можно, включив определенные настройки в телефоне. При медленной или прерывистой зарядке следует проверить исправность устройства и зарядки.