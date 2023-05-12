Зачем отключать вибрацию на смартфоне: сделаете гаджету только лучше
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Многие мобильные телефоны производят вибрацию при каждом входящем звонке или сообщении, и, кроме того, некоторые смартфоны также вибрируют во время набора текста пользователем. Конечно, в нем есть своя польза, например, когда пользователь выключил звук, но все же нуждается в уведомлениях о звонках. Однако в большинстве случаев вибросигнал является совершенно ненужным.
Эта функция, бывает, не только раздражает, пишет itechua. Есть и другое убедительное обоснование для отключения полной вибрации на мобильном устройстве.
Почему вибросигнал нужно отключать
Частое использование вибрации может привести к быстрому разряду аккумулятора, поэтому, чтобы продлить время работы мобильника без постоянной подзарядки, эту функцию рекомендуется отключить.
Как отключить вибросигнал
Чтобы изменить настройки звуков и вибрации, необходимо в главном меню нажать на иконку "Настройки", затем выбрать раздел "Звуки и вибрация". Далее следует перейти в подраздел "Вибрация во время вызова" и переместить ползунок влево. В этом же разделе можно отключить вибросигнал, который проигрывается в других ситуациях, например, при наборе текста.
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