Грозит возгоранием: где ни в коем случае нельзя заряжать мобильник

Смертельно опасный способ

Если мы подключаем наш мобильный телефон к зарядному устройству и выключаем его, думая, что это ускорит процесс зарядки, то на самом деле телефон продолжит работать и даже излучать тепло. Из-за этого многие эксперты не рекомендуют заряжать смартфон рядом с кроватью или на ней.

Согласно информации от itechua, использование этого способа зарядки может привести к возгоранию из-за перегрева устройства. Из этого следует, что не рекомендуется держать смартфон на кровати или вблизи других легко воспламеняющихся предметов.

Можно ли ставить телефон на зарядку на ночь

Можно оставлять свой смартфон на зарядке на ночь, но только если вы уверены, что все компоненты устройства работают исправно. Контроллер заряда ограничивает ток, чтобы избежать перезарядки батареи, отключая подачу питания после ее полной зарядки до 100%.

Если всегда заряжать свой мобильный телефон до максимума, то со временем это может привести к тому, что аккумуляторная батарея станет непригодной. Поэтому рекомендуется заряжать телефон до уровня в диапазоне от 50% до 70%.

Многие обладатели смартфонов ежедневно неправильно пользуются этим устройством. К примеру, некоторые и не догадываются, что телефон нельзя класть возле подушки или подвергать устройство высоким и низким температурам.