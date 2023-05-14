Есть шанс спасти: что делать, если вы уронили телефон в воду

Телефон может попасть не только в чистую воду, но и в другие жидкости.

Пользуясь телефоном можно допустить несколько распространенных ошибок, однако одной из самых критичных может стать случайное "купание" гаджета. Есть телефоны с защитой от воды, однако большинство смартфонов не предназначены для погружения в воду.

Портал Mobile.asda советует не допускать таких ситуаций и рассказывает, что делать, если телефон уже учится плавать. Прежде всего нужно сделать очевидную вещь – достать телефон из воды.

Что делать, если телефон попал в воду:

Выключить

Чем дольше телефон включен в мокром состоянии, тем выше вероятность его повреждения. Лучше выключить телефон, как только вы достанете его из воды.

Очистить определенные жидкости

Если вы впустили телефон в любую едкую или липкую жидкость, например соленую воду или спирт, попробуйте смыть ее, прежде чем делать какие-либо дальнейшие действия, поскольку вы не хотите, чтобы эти жидкости высохли на вашем телефоне. Крепкий алкоголь, как и пиво или вино, оставляет липкие остатки, в то время как соленая вода может разъесть части вашего телефона. Осторожно протрите влажной салфеткой.

Снять части, которые можете

После отключения телефона можно попытаться осторожно удалить некоторые части, чтобы оценить повреждения и предотвратить дальнейшее повреждение. По возможности удалите:

SIM-карту

Карта microSD

Аккумулятор, если он съемный

Чехол/крышку.

Максимально просушить

Вы можете использовать безворсовое полотенце, чтобы тщательно вытереть телефон досуха, не допуская попадания воды в щели и разъемы. Кроме того, вы можете воспользоваться пылесосом, чтобы попытаться удалить воду из таких сложных мест, как гнездо для наушников и держатель SIM-карты. Однако будьте осторожны, чтобы ничего не высосать.

Подождите, прежде чем включить его снова

Теперь, когда вы максимально высушили телефон, вам нужно набраться терпения и подождать. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что он полностью высох как снаружи, так и внутри, прежде чем попытаться снова включить его. Рекомендуемое время ожидания составляет 24–36 часов во избежание перегрева.

Специалисты предостерегают, что даже если телефон заработал, повреждения могут быть. Телефон может сломаться через несколько дней, поэтому следует за ним тщательно наблюдать.

Чего не нужно делать:

Не оставляйте устройство включенным и не пытайтесь включить его, пока оно еще мокрое

Не используйте салфетки или бумажные полотенца, поскольку они могут повредить экран или застрять в трещинах.

Не трясите телефон, поскольку вода может перемещаться внутри

Не используйте фен, поскольку он горяч и не удалит воду

Не вставляйте предметы в меньшие щели, например порт для наушников или динамики, так как вы можете повредить их.

Если аккумулятор телефона разрядился, не заряжайте телефон до тех пор, пока он полностью высохнет.

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