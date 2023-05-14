Пять привычек, из-за которых ноутбук быстро выходит из строя

Рассказываем о пяти ошибках в эксплуатации ноутбуков

Чтобы продлить срок службы ноутбука и избежать дополнительных затрат на его ремонт, важно следовать правилам использования этого устройства. Например, не следует класть рядом с работающим ноутбуком телефон. Некоторые другие привычки также могут быстро повредить устройство.

Есть пять главных ошибок в эксплуатации ноутбуков, из-за которых они быстро ломаются. Об этом пишет ukr.media.

Редкая чистка

Ноутбук необходимо очищать регулярно, включая внутреннюю часть, так как там может накапливаться много пыли. Рекомендуется проводить очистку внутри ноутбука как минимум один раз в год.

Термопаста

Также важно проводить периодическую замену термопасты. Термопасту следует менять каждые несколько лет, так как она со временем высыхает.

Температурный режим

Если ноутбук был на холоде, то его нельзя сразу включать. Необходимо дать ему прогреться в тепле минимум пару часов.

Работа на мягких поверхностях

Использование мягких поверхностей препятствует нормальной работе кулеров, что может привести к их перегреву и выходу из строя. К счастью, предотвратить проблему с перегреванием можно благодаря лайфхаку с лотком для яиц.

Сильная вибрация

Рекомендуется не использовать ноутбук во время поездок на автомобиле или в общественном транспорте, поскольку вибрация может нанести вред жесткому диску.

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