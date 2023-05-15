Как без проблем сэкономить мобильный интернет на смартфоне: 3 способа

Не всегда пользователи смартфонов имеют возможность подключиться к Wi-Fi

Мобильный интернет является почти единственной основной заменой Wi-Fi, поскольку не все пользователи могут использовать безлимитный интернет в любое время и в любом месте.

Когда вы вынуждены использовать мобильную сеть, возникают опасения относительно затрат на деньги и использование трафика, пишет Ukr.Media. "Телеграф" предлагает три полезных совета, которые помогут вам экономить интернет на вашем смартфоне и избежать переплат за услуги своего мобильного оператора.

Как сэкономить мобильный трафик на телефоне

1. Отказаться от автоматического обновления приложений

Если необходимо обновить приложение, то процесс начнется автоматически сразу после подключения к интернету. Чтобы не использовать мобильные данные, следует открыть официальный магазин приложений, перейти в настройки и выбрать опцию "только через Wi-Fi" в разделе автоматического обновления приложений.

2. Удалить "прожорливые" приложения

Эти программы должны быть ограничены в доступе к интернету (что можно сделать в настройках), однако наилучшим решением будет удалить их со смартфона или заменить на более экономные приложения.

3. Не смотреть видео

Если вы используете мобильный интернет, то нужно избегать просмотра видео на хостингах.

Ранее "Телеграф" писал, зачем нужно отключать мобильный интернет. Четыре главные причины отключать передачу данных в своем смартфоне.