Чтобы лучше работал: 5 способов позаботиться о своем телефоне

Советы универсальны для любого мобильного телефона

Новый телефон – повод порадоваться и активнее начать заботиться о своем гаджете. Если приложить немного усилий, телефон будет работать корректно и быстро.

Портал Mobile.asda советует сразу позаботиться о безопасности телефона извне и завести правила, как помогут сохранить его электронную "начинку". Они просты и часто не требуют особого труда.

Позаботьтесь о защите. Первое, что вам нужно сделать, когда вы получаете новый телефон, это убедиться, что вы купили для него чехол. Хороший чехол должен быть крепким, крепким, а в идеале – ударопрочным и водонепроницаемым. Защитить телефон стоит и спереди – без защитной пленки на экранах телефонов могут быть пятна отпечатков пальцев, царапины и трещины.

Держите его в чистоте. Содержание телефона в чистоте жизненно важно как для вашего здоровья, так и для здоровья вашего устройства. Телефоны в десять раз грязнее сидений унитазов, так что вы точно захотите знать, как очистить все эти неприятные микробы. Накопление пыли может также повлиять на работу телефона.

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Следите за аккумулятором. Поддержка заряда батареи телефона продлит срок службы. Уход за аккумулятором зависит от того, как вы заряжаете телефон.

Поддерживайте обновление программ и систем. Поддерживая обновления системы, вы используете функции безопасности, исправляете ошибки и т.д., чтобы телефон работал с максимальной мощностью. Если вы решите не скачивать их, вы не только рискуете подхватить вирус, но и ваш смартфон начнет работать медленнее.

Избегайте критических ситуаций – падения, экстремальных температур, воды. Если с вредом от падения все понятно, то слишком сильная жара или слишком сильный холод может оказать негативное влияние на производительность вашего смартфона, повредив аккумулятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать для того, чтобы телефон не перегревался в жару. Также, даже если гаджет упал в воду, его все еще можно спасти.