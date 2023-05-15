Удаление всего одного приложения на телефоне сэкономит заряд: кто этот "пожиратель" батареи

Из популярных программ на гаджете есть одна, которая разряжает его больше всего

Приложения – главные пожиратели заряда на мобильных телефон. На вашем гаджете, подозреваем, установлено много популярных программ, которые расходуют энергию батареи. Однако одно из них разряжает аккумулятор смартфона больше других.

По словам экспертов, проценты будут исчезать мгновенно, если вы пользуетесь на вашем гаджете приложением Facebook. Если нужно, чтобы телефон садился медленнее, выключите эту программу, а лучше удалите, пишет macworld.com.

Так, Facebook часто обвиняют в том, что он потребляет много энергии, особенно от этого страдают пользователи iPhone и iPad в iOS. И основания так утверждать есть, ведь приложение для iOS использует много ресурсов в фоновом режиме.

Однако удаление всего одного приложения на гаджете — Facebook — может сэкономить до 15% времени автономной работы iPhone. В качестве альтернативы можно заходить на веб-сайт Facebook через приложение Safari, например.

Вы можете просмотреть журнал использования батареи ("Настройки"> "Батарея"), чтобы узнать, сколько времени работы от батареи потребляет Facebook. Этот показатель может достигать 26% за сутки.

Кроме того, Facebook может разряжать аккумулятор, даже если пользователи iPhone отключили фоновое обновление приложения ("Настройки" > "Основные" > "Фоновое обновление приложения"). И хотя создатели Facebook признали ошибку, а затем исправили ее, проблемы с разрядкой батареи по-прежнему беспокоят пользователей.

Ранее "Телеграф" развеивал популярный миф об экономии заряда телефона. Многие из нас привыкли закрывать одни и те же приложения по несколько раз в день, хотя это не лучшее решение.