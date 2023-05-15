Как спасти ноутбук от перегревания: простые советы, которые обязательно помогут

Ваш гаджет скажет вам больше спасибо и будет работать без торможений

Компьютер стал незаменимым аксессуаром повседневной жизни. Будь то для профессиональной деятельности или просто для просмотра фильмов и сериалов, без него не обойтись. Однако если за ним правильно не ухаживать, гаджет может выйти из строя.

Особенно опасным может быть сильный перегрев ноутбука, пишет santeplus. Это может привести к необратимым последствиям и поломкам. Как избежать негативных последствий — читайте далее.

Как охладить перегревающийся ноутбук

Используйте охлаждающий вентилятор, чтобы ограничить перегрев процессора.

Вентилируемая подставка для компьютера — это очень полезный аксессуар, который имеет ряд преимуществ. Такая подставка поднимает компьютер и позволяет воздуху лучше циркулировать.

Разберитесь с программами на вашем компьютере

Проверьте включенные ли на вашем ПК программы, повышающие температуру процессора. Они могут работать в фоновом режиме на протяжении всего использования компьютера. Чаще всего они занимают мало места на жестком диске, однако они существенно повышают температуру вашего гаджета. Отключите их, и гаджету станет легче

Отключите зарядное устройство от компьютера, чтобы предотвратить перегрев процессора (ЦП)

Прежде чем ваш ноутбук достигнет критического уровня, просто не забудьте отключить его от сети, когда он не нуждается в зарядке.

А вообще было бы неплохо почистить свой гаджет от пыли и другой грязи. Это можно сделать самостоятельно, однако, чтобы не повредить никакие компоненты вашего гаджета, лучше отнести его к мастеру.

Ранее "Телеграф" писал, что перезагрузка ноутбука решает ряд проблем. Названы основные причины.