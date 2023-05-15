Как спасти ноутбук от перегревания: простые советы, которые обязательно помогут
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Ваш гаджет скажет вам больше спасибо и будет работать без торможений
Компьютер стал незаменимым аксессуаром повседневной жизни. Будь то для профессиональной деятельности или просто для просмотра фильмов и сериалов, без него не обойтись. Однако если за ним правильно не ухаживать, гаджет может выйти из строя.
Особенно опасным может быть сильный перегрев ноутбука, пишет santeplus. Это может привести к необратимым последствиям и поломкам. Как избежать негативных последствий — читайте далее.
Как охладить перегревающийся ноутбук
- Используйте охлаждающий вентилятор, чтобы ограничить перегрев процессора.
Вентилируемая подставка для компьютера — это очень полезный аксессуар, который имеет ряд преимуществ. Такая подставка поднимает компьютер и позволяет воздуху лучше циркулировать.
- Разберитесь с программами на вашем компьютере
Проверьте включенные ли на вашем ПК программы, повышающие температуру процессора. Они могут работать в фоновом режиме на протяжении всего использования компьютера. Чаще всего они занимают мало места на жестком диске, однако они существенно повышают температуру вашего гаджета. Отключите их, и гаджету станет легче
- Отключите зарядное устройство от компьютера, чтобы предотвратить перегрев процессора (ЦП)
Прежде чем ваш ноутбук достигнет критического уровня, просто не забудьте отключить его от сети, когда он не нуждается в зарядке.
А вообще было бы неплохо почистить свой гаджет от пыли и другой грязи. Это можно сделать самостоятельно, однако, чтобы не повредить никакие компоненты вашего гаджета, лучше отнести его к мастеру.
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