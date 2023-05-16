Почему телефон нужно класть на стол только экраном вниз: польза, о которой многие и не догадываются

Следите, чтобы место, куда вы кладете телефон было чистым и без опасных предметов

Знаете ли вы, что если вы не будете обращаться правильно со своим мобильным телефоном, то ваш дорогой гаджет вряд ли прослужит долго. Многие пользователи не знают об этом, но то как вы кладете свое устройство на стол также может иметь влияние на его долговечность.

Специалисты рекомендуют всегда класть мобильный телефон лицевой стороной вниз, и на то есть как минимум три причины, пишет santeplus. Почему так — читайте далее.

Почему телефон нужно класть на поверхность только экраном вниз

Защита камеры

Если вы постоянно держите смартфон лицевой стороной вверх, на небольшой стеклянной поверхности камеры могут постепенно образоваться царапины. Со временем это может ухудшить качество ваших фото и видео. А кладя гаджет камерой вверх — она дольше будет оставаться целой.

Сохранение батареи

Если держать телефон экраном вверх, то при приходе уведомлений устройство включается, вибрирует и подает другие сигналы. Следовательно, неизбежна потеря заряда. Чтобы в течение дня часто не подзаряжать аккумулятор, лучше расположить устройство экраном вниз. Это позволит немного сэкономить энергию.

Влагозащита

Задняя часть телефона герметична и дополнительно защищена от влаги. Что говорит о том, что если ваш смартфон лежит экраном вниз, в случае случайного проливания жидкости риск повреждения будет гораздо меньше. Имейте в виду, что экран очень уязвимый и очень дорогой элемент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда не стоит класть телефон перед сном. От смартфона исходит вредное для здоровья излучение.