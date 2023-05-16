Использование мобильного телефона во время зарядки — плохая идея: миф или реальность

Если пользоваться телефоном во время зарядки, батарея будет заряжаться не так быстро.

В сети можно найти множество различной информации о правильной или неправильной зарядке мобильного телефона. И многие источники утверждают, что пользоваться гаджетом во время зарядки очень опасно, ведь батарея может перегреться и даже взорваться. Миф это или реальность — давайте разбираться далее.

Первое, что стоит отметить, это то, что батареи в старых сотовых телефонах были более подвержены повреждению или перегреву, когда пользователь держал устройство в руке, когда тот был подключен к источнику питания. Однако с современными литиевыми батареями эта практика гораздо менее вредна, пишет santeplus. Однако часто делать это не рекомендуется.

Можно ли использовать смартфон во время зарядки

Специалисты все равно не советуют пользоваться телефоном во время зарядки, потому что эта практика может привести к более быстрой деградации батареи, и ваш мобильный телефон в конечном итоге потеряет автономность. Все потому, что ваш аккумулятор будет подвергаться дополнительным усилиям во время питания, и будет изнашиваться раньше времени.

Еще один недостаток: если вы держите свой мобильный телефон в руках, когда он подключен к кабелю, зарядка будет занимать больше времени. И неважно, есть ли в вашем телефоне сверхбыстрая зарядка.

Ранее "Телеграф" развеивал популярный миф об экономии заряда телефона. Многие из нас привыкли закрывать одни и те же приложения по несколько раз в день, хотя это не лучшее решение.