Непростительные ошибки, которые разрушают аккумулятор телефона: мы все это делаем

Привычки, которые могут повредить аккумулятор мобильного телефона.

Батарея — это важный элемент, от которого зависит производительность вашего телефона. Если вы правильно будете ухаживать за своим гаджетом, то и батарея сохранится в хорошем состоянии с течением времени. Однако, увы, большинство пользователей склонны относиться к телефону плохо, иногда даже этого не подозревая.

Как отмечает портал santeplus, мы часто совершаем ошибки, которые могут иметь серьезные долгосрочные последствия. Рассказываем о привычках, которые нужно изменить, чтобы не повредить аккумулятор мобильного телефона.

Как нельзя заряжать телефон

Не используйте неподходящее зарядное устройство

Зарядное устройство, не предназначенное для вашего мобильного телефона, может сократить срок службы любого аккумулятора. Поэтому выбирайте, насколько это возможно, оригинальное зарядное устройство, даже если оно дороже, чтобы лучше защитить свой мобильный телефон и избежать быстрого износа.

Не заряжайте мобильный телефон, когда он горячий

Еще одна повторяющаяся ошибка: заряжать смартфон, пока он горячий. Когда вы подключаете зарядное устройство к розетке, и оно уже имеет высокую температуру, оно может перегреться, что может привести к дальнейшему повреждению аккумулятора.

Не заряжайте аккумулятор до 100%

Батарея вашего мобильного телефона страдает, когда она заряжена на 100%. Настоятельно рекомендуется поддерживать ее уровень между минимумом 20% и максимумом 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мобильный телефон медленно заряжается. Причиной служит одна распространенная привычка пользователей.