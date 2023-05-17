Сделайте свой телефон быстрее с помощью простого трюка: улучшится производительность и скорость

Также полезно периодически выключать и перезагружать мобильный

Когда ваш мобильный становится медленным, он может быстро стать неприятным и раздражительным, и совсем неважно новый гаджет или ему уже несколько лет. Разница лишь в том, что старое устройство может плохо работать из-за "возраста", а вот если глючит новое — это проблема.

К счастью, есть одна хитрость, которая поможет сделать так, чтобы устройство работало так же быстро, как в первый день, пишет santeplus. Все, что нужно сделать — это всегда устанавливать последнюю доступную версию обновлений на свой гаджет.

Как ускорить свой телефон

Когда вы подключены к сети Wi-Fi, не забудьте запустить процесс обновления программного обеспечения на своем мобильном телефоне. Это действие очень простое и осуществляется из настроек вашего телефона. Мы советуем вам делать это ночью, потому что обновление требует времени для установки.

Обновление мобильного телефона до последней версии Android или iOS всегда практично, поскольку, помимо возможных визуальных и функциональных модификаций, обновления служат для интеграции новых исправлений безопасности, исправлений ошибок и оптимизации системы. Поэтому, если вы хотите иметь максимально оптимизированный мобильный телефон, настоятельно рекомендуется обновить его.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда не стоит класть телефон перед сном. От смартфона исходит вредное для здоровья излучение.